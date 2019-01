Ben voyons, ce sont eux qui CONTESTENT, j'hallucine. Quant à leurs avocats à défaut d'arguments, ils bifurquent vers "la confidentialité" qui n'a pas été respectée !!! Quel rêve ou du moins quel cauchemar ! Leur demande a été rejetée POINT FINAL ! Y a pas 52 solutions ! Le plus rigolo c'est que les migrants "ralent" en contestant si je comprends bien !!!! Donc ils SAVENT pertinemment le peu de loi qu'il y a en France à moins que ce soit leur avocat qui les pousse à contester et aller devant le TA ! Pas sorti de l'auberge avec ces migrants là ....Me demande ce que deviennent les 62 autres !

5. titi974 le 02/01/2019 16:30



On hallucine les types entrent en toute illégalités et commence déjà à contester mais dans quel autres pays voit on cela c'est affolant...consternant ...on va finir par arriver à un régime d’extrême droite à terme comme au Brésil , Hongrie et autres USA si on continue dans cette voie.