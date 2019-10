Déménagement de plusieurs services départementaux du Port et de La Possession

Le 11/10/2019 | Par Département de La Réunion

Nous vous informons du déménagement de plusieurs services départementaux du Port et de La Possession entre le 10 et le 14 octobre 2019.



Pendant cette période, une Permanence d’Accueil des Urgences Sociales sera assurée dans les anciens locaux du GUT de La Possession, au 32 rue Evariste de Parny.



A compter du 15 octobre 2019, l’accueil du public aura lieu dans les nouveaux locaux de la Maison Départementale de La Possession situés au 15 rue du Moulin Joli (près de Pôle Emploi).Tél : 02 62 22 12 02



Sont concernés :



- Groupement d’Unités Territoriales de La Possession (GUT, anciennement centre ville et Rivière des Galets)



- Toutes les Permanences d’Accueil des Urgences Sociales et les Permanences des secteurs suivants:

° ZAC St-Laurent

° Moulin Joli

° Ravine à Malheur

° Sainte-Thérèse

° Rivière des Galets

° Centre ville

° Dos d’Ane

° Mafate



- Mission Sociale R.S.A. et Pôle Insertion (anciennement situés au Port)



Sur rendez-vous à compter du 18 octobre 2019