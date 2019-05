Démission de Jean-Bernard Caroupaye de la présidence de la FNTR

Le 22/05/2019 | Par N.P | Lu 916

Jean-Bernard Caroupaye a rendu son écharpe de président de la FNTR. Après plus de 8 ans passés à la tête du syndicat, le transporteur a démissionné vendredi dernier lors d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat, nous apprend le Quotidien. Jean Gaël Rivière, jusqu'alors premier vice-président, lui succède.Jean-Bernard Caroupaye reste dans le syndicat à la place de 4e vice-président et chargé de communication. Selon le journal, touché par des affaires liées à son entreprise , ayant perdu la confiance du syndicat au national et accusé par les autres syndicats d’user de sa position sur le dossier de la plateforme de Bois Rouge…l’ont amené à se retirer de la présidence de la FNTR.