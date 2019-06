Démission de Michel Fontaine, un besoin de renouveau

1. L’air heureux le 03/06/2019 22:14



« Le bilan est pour le moment sans appel, vous souhaitez un renouveau au niveau de vos différentes de vos sections, plus de communication, moins de copinage, un vrai projet LR pour notre île, nos communes, nos quartiers etc...

Vous demandez également la démission du Président local des Républicains. »

Donc, si je comprends bien, une grande majorité d’adhérents, et pas forcément de Saint-Pierre, veut la tête de Michel Fontaine. Et pourtant : « « Vous souhaitez rester anonyme en raison de craintes de représailles politique et nous vous comprenons. » Alors moi je ne comprends pas. Ou Michel Fontaine a le bras long, et les adhérents ont intérêt de toute façon à se tenir à carreau, ou bien ces courageux an onymes, prenant exemple sur leurs con seilleurs, sont si peu nombreux qu’ils feraient mieux de se montrer avec les « amis de 30 ans » de Michel Fontaine, comme se situait Jacques Chirac à propos d’Edouard Balladur.