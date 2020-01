Démocrature ou autoritarisme ?

Le 29/01/2020 | Par Alain NIVET | Lu 92

Cela pourrait être du Ségolène Royale, coutumière de la gymnastique linguistique, mais non ! J'ai découvert ce mot : "démocrature" !

Ma question faisant l'objet de l'actualité , je me suis renseigné.



La démocrature : forme de gouvernement qui est passé d'une démocratie, à une quasi dictature. Donc il s'agit d'un simulacre de démocratie.



Autoritarisme : caractère autoritaire d'un régime politique. C'est un régime qui n'écoute pas, selon Ségolène Royale.



Toujours dans la définition, une dictature est un régime ou UNE personne ou un CLAN décident des lois.



Une démocratie c'est un système où l'on choisi les dirigeants qui auront à voter des lois qui régissent la société .



D'où le terme démocrature, bien approprié, qui qualifie le glissement de la démocratie vers la dictature.



Personnellement, je ne perçois pas trop la nuance. Quand j'évoque UNE personne, je pense au lider maximo (en espagnol dans le texte), quand j'évoque UN clan, je fais allusion aux 303 députés LREM sur 577 députés, donc majoritaires.



Quelque exemples pour étayer mon propos à mettre à l'actif du lider maximo :



- Loi sur les fake news qui est une disposition judiciaire visant à censurer des infos jugées fausses en période électorale

- Le renforcement des pouvoirs du CSA

- La surveillance numérique de la pensée, par la Police avec l'accord de Facebook, et qui conduit à la répression des contenus dits racistes, antisémites, homophobes,ou sexistes. On peut avoir un avis différent, mais il s'agit là de la liberté d'expression. Supprimons alors Charlie Hebdo !



Sans occulter qu'il s'agit aussi de censurer ceux qui critiquent la politique de l'immigration de l'UE.

- La reprise en main des médias mainstream, ce qui revient à préconiser une nationalisation des médias, déjà fortement "subventionnés", pour s'assurer qu'ils diffusent une information conforme à ce que souhaite le pouvoir. Mais , cette mainmise du pouvoir, on l'a déjà remarquée

- La violente répression policière et judiciaire des Gilets Jaunes

- La diabolisation officielle des opposants au système

- Le mépris sensible du peuple français

- La vraie-fausse réforme des retraites, ou le "bricolage infernal'

- La non prise en compte, à l'occasion des municipales, de l'étiquette politique des villes de moins de 9000 habitants, histoire de fausser les résultats

- L'interdiction aux candidats aux municipales de LREM d'afficher leur appartenance politique



La liste n'est pas exhaustive.



Je laisse au lecteur sa libre conclusion : Démocrature ou autoritarisme ?



Bien sûr, mon choix est fait.