Démonstration de Musique Assistée par Ordinateur à la Cécibase

Le 23/01/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 55

Des personnes déficientes visuelles ont participé à une journée d'animation à la création musicale. Ils ont pu découvrir de nouvelles technologies comme la MAO "Musique Assistée par Ordinateur".





Transcription textuelle de la vidéo :

C'est évidemment en chantant que se sont accordés ces participants de la première édition de CECI-MUSIK. Une journée dédiée à l'apprentissage de la musique pour les personnes déficientes visuelles.





Vice-Présidente du Département

« Pour une première, je trouve que c'est une réussite avec la quantité de monde présent. Les personnes porteuses de handicap, c'est eux, qui vous diront que c’est bien et que les choses bougent en leur faveur. Je suis contente et fière, j'apprends énormément avec eux. »



Devenir musicien ou compositeur, c'est maintenant possible grâce à la MAO : Musique Assistée par Ordinateur.

Les participants ont pu découvrir ce logiciel de création musicale, accessible aux non voyants grâce à son assistance vocale.





Alex MIRABEAU Responsable de la CECI-BASE

« Pour les musiciens c'est un pas de géant, puisque ça permet de faire des maquettes d'enregistrer plusieurs instruments à la fois. Et pour ceux qui veulent apprendre la musique ça leur permet de découvrir le logiciel.

On n'a pas besoin de grandes connaissances en musique pour pouvoir l'utiliser. »



Cette action vise également à rompre l’isolement des personnes déficientes visuelles. La musique comme moyen d'expression et de partage.