Démos Nord Réunion : Direction la Philharmonie de Paris pour 79 marmailles

Le 15/06/2019 | Par N.P | Lu 473

Ce samedi 15 juin 2019, les 79 enfants engagés dans l'aventure Démos Nord Réunion s'envolent en métropole pour se produire à la Philharmonie de Paris. Ce concert orchestral signe la fin de 3 années de dispositif (une première pour La Réunion) porté localement par la Cité des Arts.



Après trois ans de pratique musicale, de répétitions rigoureuses, de moments conviviaux et de partage, les 79 élèves de l’orchestre Démos Nord Réunion achèveront leur expérience Démos en se produisant à la Philharmonie de Paris, le samedi 22 juin 2019, au lendemain de la fête de la Musique.



Ce concert est l’aboutissement de trois années d’éducation et de pratique musicale et orchestrale, un projet lancé au niveau national par la Philharmonie de Paris, porté localement par la Cité des Arts et soutenu financièrement par la CAF Réunion.