Dengue: La circulation du virus se maintient à un niveau plus élevé que l'an dernier

e protéger contre les moustiques, éliminer l’eau stagnante, et consulter en cas de symptômes.

20 décès, dont 12 directement liés à la dengue (14 décès, dont 9 directement liés à la dengue depuis le 1er janvier).



Au total,

Ce sont 16 cas de dengue qui ont été confirmés du 28 octobre au 3 novembre dernier. "Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines, la circulation de la dengue se poursuit et plus de la majorité des communes de l’île reste toujours concernée", prévient la préfecture.En comparaison avec la même période en 2018, la circulation du virus se maintient d'ailleurs à un niveau plus élevé cette année. "Avec le retour prochain de l’été et des conditions climatiques favorables au développement des moustiques, une reprise épidémique reste à craindre".Aussi, les autorités sanitaires recommandent la plus grande vigilance et rappellent l’importance de la mise en œuvre des gestes de prévention , à savoir s(données de la Cire OI, Santé Publique France)Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise depuis plusieurs semaines. Toutefois, en comparaison avec la même période en 2018, la circulation du virus se maintient à un niveau plus élevé cette année.La majorité des cas sont toujours rapportés dans le sud et l’ouest. Des regroupements de cas sont identifiés à Saint-Leu, La Possession, Saint-Pierre et Les Avirons. Des cas sont identifiés au Port, Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-André, Sainte-Suzanne, Etang Salé, et Entre-Deux.Depuis le début de l'épidémie, les autorités sanitaires comptabilisent24 850 cas autochtones ont été confirmés (soit 18 060 cas depuis le 1er janvier), 772 personnes ont été hospitalisées (dont 617 hospitalisations depuis le 1er janvier) et 2 400 sont passées aux urgences (dont 1 929 passages aux urgences depuis le 1er janvier).