Dengue : Le nombre de cas signalés a doublé en une semaine

Le 15/10/2019 | Par Charlotte Molina

Du 30 septembre au 6 octobre 2019, 33 cas de dengue ont été confirmés. Malgré l'engagement des services de l'État et des collectivités dans les actions de lutte contre la dengue durant l'hiver austral, la circulation du virus s'intensifie, avec une augmentation du nombre de cas signalés, indique la préfecture.