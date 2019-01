1. titi974 le 15/01/2019 16:49



L île continue d 'être de plus en plus sale quand vous aurez compris qu 'il faut lutter contre les incivilités , les dépôts sauvages , les aires de pique niques salopées , les ravines prises pour des déchetteries et que les amendes salées tomberont comme des mouches sur les cochons vous verrez la dengue diminuée sinon continuons comme cela gargarisons nous sur le soit disant patrimoine de l ' UNESCO mondiale inter planétaires si vous vous le voulez mais tant que la poubelle ne sera pas vidée ça perdurera......