Dengue : Le nombre de cas toujours en baisse

Le 23/07/2019 | Par N.P | Lu 110

Malgré la baisse du nombre de cas, l’épidémie de dengue se poursuit et la dispersion des cas concerne encore la quasi-totalité des communes de l’île, indiquent l'ARS et la préfecture. Du 8 au 14 juillet 2019, 84 cas ont été confirmés. Malgré l’hiver austral, il est important de continuer à se mobiliser et à appliquer les gestes de protection individuelle. Aussi, la Préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien rappellent à la population l’importance de consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptôme. En effet, les signalements des médecins permettent aux agents de la lutte anti-vectorielle de l’ARS OI d’identifier en temps réel, les zones de circulation du virus et d’intervenir au plus vite, sur les habitations où, des cas de dengue ont été signalés.



Situation épidémiologique au 23 juillet 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France) :



La tendance à la baisse globale du nombre de cas de dengue se poursuit, même si la majorité des communes de l’île (20/24) restent concernées par une circulation virale.



Plus de la moitié des cas recensés sont localisés dans le sud de l’île, et notamment à Saint-Pierre, Petite-Ile et à Saint-Joseph.

A l’ouest, une diminution du nombre de cas est observée sur toutes les communes, à l’exception de Saint-Paul où le nombre de cas se stabilise.



Dans le nord, les communes voient leur proportion de cas augmenter, notamment à Saint-Denis et à Sainte-Marie.

Dans l'est, des cas persistent à Saint-André et Saint-Benoît.



DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE



· Plus de 24 370 cas autochtones confirmés (soit plus de 17 600 cas depuis le 01/01/2019)



· 783 hospitalisations

(dont 628 hospitalisations depuis le 01/01/2019)



· 2 351 passages aux urgences

(dont 1 876 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)



· Plus de 74 700 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 48 300 cas depuis le 01/01/2019)



· 18 décès, dont 10 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 12 décès,

dont 7 directement liés à la dengue).