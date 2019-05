Dengue : Plus de 1300 cas confirmés chaque semaine

Le 07/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 770

Du 22 au 28 avril, 1 322 cas de dengue ont été confirmés. L'activité épidémique se maintient à un niveau élevé. Durant cette période de vacances scolaires, la préfecture et l'ARS Océan Indien rappellent à la population l'importance d'utiliser des répulsifs cutanés lors d'activités en extérieur, et notamment dans l'Ouest et le Sud où le virus de la dengue circule activement.

Situation épidémiologique au 7 mai 2019



Plus de 1 300 cas confirmés sont actuellement dénombrés chaque semaine, portant à plus de 9 200 le nombre de cas confirmés rapportés depuis le début de l'année. Il s'agit là des personnes pour lesquelles une analyse biologique a confirmé la maladie. Les estimations du nombre de cas ayant présenté des symptômes de la maladie et ayant consulté un médecin (que des analyses aient été réalisées ou pas) se situent plutôt aux alentours de 3 500 cas par semaine, soit plus de 24 000 depuis le début de l'année



Les foyers historiques du Sud (Saint-Louis, Etang-Salé, Les Avirons, Saint-Joseph, Petite-Ile) sont toujours très actifs et les cas signalés dans l'Ouest augmentent, et particulièrement sur la commune de Saint-Paul où le nombre de cas déclarés a doublé ces deux dernières semaines.

A l'Est, la commune de Saint-André connait une recrudescence du nombre de cas, avec 25 cas déclarés en 2 semaines.



Les foyers émergents sont situés dans :



Le Nord : Sainte Clotilde, Saint Denis, Sainte Marie et Sainte Suzanne

L'Est : Saint-André, Sainte-Rose, Bras-Panon et Saint-Benoît

Le Sud : La Plaine des Cafres, Cilaos, Entre Deux et Saint-Philippe

L'Ouest : Saint-Leu, Piton-Saint-Leu, La Chaloupe, Bernica, Saint-Gilles-Les-Hauts, Saint-Gilles-Les-Bains, Le Guillaume, Bellemène/Saint-Paul, Saint-Paul Bois-de-Nèfles, Le Port et La Possession



Dans ce contexte, une nouvelle campagne de communication est lancée : « Tous concernés, agissons ! ». Cette campagne vise à interpeller les Réunionnais sur les risques liés à cette épidémie de dengue et à les inciter à se protéger.