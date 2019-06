Dengue à La Réunion : Recommandations à l’approche des vacances scolaires

Le 27/06/2019

Situation épidémiologique au 25 juin 2019

Depuis le début de l’épidémie

Plus de 23 000 cas autochtones confirmés (soit près de 17 000 cas depuis le 01/01/2019)

746 hospitalisations (dont 590 hospitalisations depuis le 01/01/2019) 2 264 passages aux urgences (dont 1 789 passages aux urgences depuis le 01/01/2019) Plus de 71 000 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 46 000 cas depuis le 01/01/2019) 15 décès, dont 8 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 9 décès, dont 5directement liés à la dengue)



Du 10 au 16 juin, 273 cas de dengue ont été confirmés. Les cas déclarés continuent à baisser mais s’étendent toujours sur l’ensemble du territoire. La préfecture et l’ARS Océan Indien rappellent que les gestes de prévention doivent être maintenus pour limiter au maximum la circulation du virus. Cela nécessite la pleine participation de chacun.La population est donc appelée à continuer à appliquer au quotidien les gestes de prévention : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous. Par ailleurs, à l’approche des vacances scolaires, les autorités sanitaires informent les voyageurs en partance ou en provenance de la métropole, des mesures de prévention à prendre pour éviter de contracter la maladie, et de la transmettre.(données de la Cire OI, Santé Publique France)La décroissance de la courbe épidémique se confirme cette semaine, avec moins de 300 cas de dengue signalés. Malgré cette baisse significative, l’ensemble de l’île reste concerné par la circulation virale et les communes à surveiller sont situées dans l’Ouest, le Nord, et l’Est.L’activité des foyers historiques du Sud continue de baisser, sauf à Saint-Joseph, à l’Entre-Deux et à la Petite-Ile où la circulation du virus se stabilise. Saint-Pierre représente toujours le foyer le plus important.Dans l’Ouest, une augmentation du nombre de cas est notée à Saint-Paul (Bellemène et Bois de Nèfles) tandis que les autres foyers se stabilisent.Les communes du Nord voient leur nombre de cas se stabiliser.Dans l’Est, l’activité reste stable et peu élevée, hormis à Saint- André et Sainte-Rose où le nombre de cas a augmenté ces deux dernières semaines.