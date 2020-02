Dengue à La Réunion : la circulation de la dengue s’intensifie

Situation épidémiologique au 11 février 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Des regroupements de cas sont recensés dans les zones suivantes : Sud (73 % des cas) :

Saint-Louis, soit 49% des cas (Plateau Goyaves, Cité des Cocos, Pont Neuf, le Ruisseau, Bel Air) Saint-Pierre Etang Salé (Etang-Salé les Bains et Etang-Salé les Hauts)

Ouest (14 % des cas) : Saint-Paul (la Plaine) Est : Saint-André (Lotissement Satec) Des cas isolés sont également identifiés à Saint-Denis, Sainte-Marie et Saint-Leu.

Depuis le début de l’année

246 cas autochtones confirmés



13 hospitalisations, dont 3 pour dengue sévère



11 passages aux urgences

Du 27 janvier au 2 février 2020, 81cas de dengue ont été confirmés. Le nombre de cas autochtones continue d’augmenter.La circulation du virus se poursuit activement dans l’île en particulier dans le Sud à Saint-Louis, Saint-Pierre et L’Etang Salé, ainsi que dans l’Ouest, à Saint-Paul.La Préfecture de La Réunion et l’ARS rappellent à tous les Réunionnais l’importance de se protéger des piqûres de moustiques, même s’ils ont déjà contracté la dengue une première fois, et à continuer de se protéger même malade : répulsifs, diffuseurs, vêtements couvrants, moustiquaires.