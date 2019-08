Départ des chefs de districts 2019-2020 à bord du Marion Dufresne

Le 13/08/2019 | Par N.P | Lu 140

Dans le cadre de la deuxième rotation logistique du Marion Dufresne, les nouveaux chefs de districts ont pris le départ ce mardi 13 août.



Les chefs de district sont les représentants de la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dans les différents territoires qui composent la collectivité. Leur rôle prioritaire est de diriger les bases australes et antarctique.



Quatre postes de chef de district sont à pourvoir chaque année pour les districts subantarctiques de Kerguelen, de Crozet, de Saint-Paul et Amsterdam et en terre Adélie sur le continent Antarctique - le poste de chef du district des îles Eparses ne fait pas l’objet d’un appel annuel à candidature, ce dernier district étant administré directement depuis le siège des TAAF à La Réunion.



Le séjour sur le district est de 12 mois pleins, augmenté des délais de transport par voie maritime (environ un mois aller-retour), de la période préalable de formation et des congés de fin de séjour. La formation se déroule durant les jours qui précèdent le départ du navire ravitaillant les districts austraux, entre la métropole et l’île de La Réunion et dure entre 1 et 2 semaines (avec des spécificités pour la terre Adélie).



Sur le Marion Dufresne, Aurélie Dupont remplace Mathieu Leroy (Crozet), Stéphane Defranoux remplace Laurent Jaunatre (Kerguelen) et Jean-Charles Mégias remplace Luc Lauverjat (Saint-Paul et Amsterdam). Sur L'Astrolabe, le départ se fera en décembre prochain. Régis Glière remplacera Alain Quivoron (terre Adélie).



Les portraits :



Aurélie DUPONT, nouvelle cheffe du district de l’archipel Crozet Administratrice et Coordinatrice de projet dans l’humanitaire, 37 ans

À l’issue d’études d’histoire et de développement international, elle a rejoint l’ONG Médecins Sans Frontières en tant qu’administratrice (en charge des aspects RH et financiers d’une mission). Après plusieurs missions, elle a évolué vers le poste de Coordinatrice de projet pour des réponses aux urgences (telles qu’épidémie, catastrophe naturelle ou déplacement de populations). Ses missions sur le terrain l’ont amenée à travailler principalement en Afrique ainsi qu’en Birmanie, à Haïti ou en Irak. Ces quatre dernières années, elle a travaillé au siège de MSF à Paris en tant que Chargée de Ressources Humaines pour les expatriés. C’est son premier départ avec les TAAF.



Stéphane DEFRANOUX, nouveau chef du district des îles Kerguelen Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, 54 ans

Forestier de formation, il débute sa carrière comme agent à l’Office National des Forêts (ONF) en Lorraine. Autodidacte, il progresse rapidement comme technicien puis ingénieur. Cette évolution lui permet de découvrir de nouveaux horizons et de diversifier ses savoir-faire. Il a notamment exercé les fonctions de conservateur d’une réserve naturelle en Guadeloupe, participé au Programme des Nations Unies pour l’Environnement dans les Caraïbes, ou encore occupé les fonctions de Chef du Département forestier en Polynésie Française. 5 Depuis 2014, Il est responsable des travaux à l’ONF dans la zone Sud de La Réunion. Non seulement il parcourt les sentiers de La Réunion pour son travail mais également pour ses loisirs ; il a participé à trois éditions de la Diagonale des fous. Pratiquant de nombreux sports de pleine nature, il apprécie particulièrement les sports en montagne.



Jean-Charles MÉGIAS, nouveau chef du district des îles Saint-Paul et Amsterdam, Chef de bureau de la continuité des activités, 56 ans

Responsable de l’accueil et de la sécurité, puis de la continuité d’activité pour plusieurs ministères, Jean-Charles MÉGIAS a servi comme officier supérieur à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et dans une unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC 1 - Nogent le Rotrou). Au cours de ces affectations, il a dirigé de nombreuses interventions (en milieu urbain ou naturel) et a piloté la sécurité et les secours de grandes manifestations sportives ou diplomatiques ou de missions à caractère humanitaire (inondations, marées noires, cyclones, ou tremblements de terre) en France (métropole, Corse, Nouvelle Calédonie), ou à l’étranger (Inde, Algérie,…). Par ailleurs, Jean-Charles MÉGIAS a servi comme conseiller du directeur général de la protection civile et du chef de la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina-Faso. Passionné de sport et de voyages, sa prochaine escale durera un an, à Martin de Viviès, qu’il découvrira comme 71e DISAMS.



Départ sur l’Astrolabe en décembre 2019 :

Régis GLIÈRE, nouveau chef du district de la terre Adélie

Directeur d'établissements médico-sociaux, 34 ans Régis GLIÈRE dirige des structures médico-sociales relevant de la fonction publique hospitalière. Il a d'abord été à la tête de plusieurs établissements accompagnant des personnes en situation de handicap, dont une entreprise adaptée, avant de partir une première fois dans les TAAF comme chef de district à Crozet en 2016-2017. À l'issue de cette expérience extraordinaire, c'est naturellement qu'il a souhaité revenir mettre ses compétences au service de la collectivité. Cette nouvelle aventure débutera cette fois en décembre prochain sur la base Dumont d'Urville dans le cadre unique de l'Antarctique.