monsieur le maire l année prochaine ou sera verbalisé et sanctionner par la population ou connait moin c est ki

La répression est la meilleure des préventions, bravo à ce maire qui ose braver l'électorat de makots. Les gens qui respectent l'environnement sont majoritaires, alors il n'y a pas à hésiter, PV et ordre de tout remettre en état devant les caméras de télévisions, cela me semble une bonne idée.

7. ddchat974 le 26/08/2019 10:36



Fred ou c’est un macotte pour critiquer l’action de cet élu?il a tout à fait raison de verbaliser ce genre d’incivilité car ça devient trop fréquent et les gens se moquent de la loi sans arrêt !!!! La Réunion doit rester propre et non pas livrée à des cochons qui salissent à tout bout de champs !!!!!l’heure est à la verbalisation pour faire comprendre à ce genre d’individu que la propreté doit être une priorité avec toutes les épidémies qui nous frappent ces derniers temps !!!!!Bravo et que les autres communes en fassent de même pour le bien de tous!!!!