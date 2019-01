Des Gilets jaunes tabassent des journalistes de LCI et menacent d'en violer une autre

Le 13/01/2019 | Par Pierrot Dupuy

Une équipe de la chaîne d’informations en continu LCI (groupe TF1) a été très violemment agressée hier après-midi à Rouen.



Depuis qu'ils font l'objet, de menaces, voire de coups, certaines équipes de journalistes s'accompagnent d'agents de sécurité. C'était le cas hier.



"Ils étaient avec deux agents de sécurité et l’un de ces agents est actuellement hospitalisé" a indiqué LCI dans un communiqué. Sur des images diffusées par le journal Paris-Normandie, on aperçoit une quinzaine d’individus rouer de coups un de ces agents de sécurité.



Ce dernier qui a notamment eu le nez cassé, a été conduit à l’hôpital.



La chaîne a annoncé qu’elle allait déposer plainte.



Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tenu à réagir sur Twitter : "Dans notre démocratie, la presse est libre. Dans notre République, la liberté d’informer est inaliénable. Violenter des journalistes, c’est attenter à l’une et à l’autre : ils devront en rendre compte devant la Justice".



Une autre journaliste a également été prise à partie à Toulouse hier. "Une horde de Gilets Jaunes se défoule sur UNE journaliste de La Dépêche du Midi, SEULE dans sa voiture. "On va te sortir et te violer". Elle a pu leur échapper grâce à l’aide 2 GJ. Honte à eux", a écrit Lionel Laparade, rédacteur en chef adjoint du journal La Dépêche du Midi.