Des Sri lankais arrêtés avant de prendre la mer pour La Réunion

Le 07/11/2019 | Par Zinfos974 | Lu 887

Les 11 suspects auraient participé à une tentative de migration illégale vers l'île de La Réunion.

De nouveaux candidats à l'immigration vers la France ont été stoppés dans leur tentative. Ils sont onze Sri Lankais à avoir été interpellés par les autorités locales avant leur périple à bord d'un bateau.



La Marine sri lankaise avait été informée de leur intention et a procédé ce mercredi à leur interpellation.



La perquisition effectuée dans l'estuaire de Chilaw, dans la province du Nord-Ouest du Sri-Lanka, par la Marine et la police de Chilaw a permis d'interpeller ce groupe prêt au départ.



C'est lorsqu'ils sont arrivés dans le port, en camionnette, qu'ils ont été arrêtés. Les personnes appréhendées sont des habitants de la ville d'Udappuwa et sont âgés entre 25 à 57 ans.