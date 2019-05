Des Températures record en avril à La Réunion, du jamais vu depuis 52 ans

Si le mois d’avril a été correctement arrosé, il apparaît cependant un faible bilan déficitaire de -9%. Le bilan final place cette saison des pluies 2018-2019 avec -49% comme la plus sèche depuis 48 ans.

Avec un bilan de -40%, le mois de décembre est contrasté entre le Nord-Est fortement déficitaire et le Sud-Ouest excédentaire. Le mois de janvier est moyennement arrosé (-20%), avec des déficits plus marqués dans les Hauts. En revanche, les mois de février avec -75% et mars (-70%) ont été très secs.