Des "Zétinsèl" dans les yeux et le coeur des marmailles ce week-end à l'Entre-Deux

Le 26/09/2019 | Par N.P | Lu 90

Des "Zétinsèl" dans les yeux et le coeur des marmailles. C’est ce que propose la 8e édition du festival Zétinsèl à l’initiative de l'association Fée Mazine ce week-end du 28 et 29 septembre à l’Entre-Deux.Spectacles, scène ouverte de cirque, spectacle de feu, apéro-sirop avec Kabar Marmay, dodo musical, ateliers, expositions…Les enfants sont invités à "Bat Karé dann Kèr le Monde", le thème de cette nouvelle édition organisée en collaboration avec les habitants, artisans, artistes et autorités de la ville.Un programme tout feu tout flamme pour développer l’imaginaire mais également des rencontres professionnelles en partenariat avec la CAF sur "l'intérêt de la rencontre artistique pour le jeune enfant" sont programmées.La signalétique et des éléments de scénographie installés dans le village le week-end de Zétinsèl ont été créés dans le cadre des ateliers "brico-déco" animés cette année par l'artiste plasticienne Nathalie Millet. Le festival a été préparé dans les écoles avec la participation d’artistes locaux."La programmation de Zétinsèl est un aboutissement de notre encouragement à la création locale pour le jeune public. Nous avons organisé en 2018, pour la compagnie Mille et Une Façons, une résidence en crèche afin de permettre la création du spectacle Bout d'soie dédié aux tout-petits. Présenter ce spectacle à Zétinsèl est une évidence", explique Stéphanie Meilleroux, directrice adjointe de Fée Mazine.Un festival qui se veut participatif et collaboratif, "l’appui de nos partenaires financiers est important puisqu'ils participent à hauteur de 90% du budget. Le festival ne pourrait pas avoir lieu sans le Conseil d'Administration et les bénévoles qui sont cette année particulièrement au RDV", précise Aurélie Savoyat, directrice administrative et Financière de Fée Mazine.--------------------------- Infos billetterie : ouverte samedi et dimanche de 10 heures à 17 heures durant le festival.Avant l'ouverture du festival, la billetterie se tient toute la semaine à la Kaz Fée Mazine à Pierrefonds, du mardi au vendredi de 9h à 16h.