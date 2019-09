Des adolescentes volent 1000€ de parfum de luxe au centre commercial Sacré-Coeur

Le 19/09/2019 | Par N.P | Lu 443

Trois adolescentes portoises de 15, 16 et 17 ans ont dérobé des parfums dans la galerie marchande Sacré-Coeur samedi dernier. Elles ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Les employés de la parfumerie se sont aperçus après coup du larcin, et ont transmis les vidéos de surveillance à la police.



Les jeunes filles ont été identifiées grâce aux vidéos et convoquées au commissariat hier. Interrogées, elles ont reconnu les faits. Elles seront prochainement convoquées par la justice pour s'expliquer.