Des agents de Saint-Paul se forment au BAFA et au BAFD

Plan Jeunesse

Soutien au secteur de l’animation

Dans la cadre de la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), portée par la ville de Saint-Paul, une réunion d’information se tenait le lundi 4 mars 2019.La salle de conférence du front de mer accueillait une trentaine de candidats pour une session théorique. Place à la partie pratique en juillet et en août via un stage dans les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune. Viendra ensuite l’approfondissement en octobre.L’objectif reste de favoriser une approche professionnelle des intervenants dans les structures péri, extra-scolaires et d’animations de proximité du territoire. Le conseil municipal saint-paulois du 28 février validait la délibération liée à ces formations.Celles-ci se destinent aux salariés des associations saint-pauloises et aux agents de la collectivité proposant des ateliers s’inscrivant au sein de l’élaboration du plan Jeunesse. Les sessions BAFA s’adressent à 30 agents évoluant dans les structures périscolaires et les maisons de quartier.Celles du BAFD concernent 15 personnes occupant des postes de direction en centres de loisirs.234 personnes étaient formées au BAFA et 36 professionnels au BAFD depuis juillet 2014. Depuis plus de quatre ans, la collectivité porte son soutien au secteur de l’animation. Le but : permettre le développement des accueils lors des différents temps libre, périscolaires et extrascolaires des enfants.Les associations périscolaires disposent donc d’un personnel diplômé répondant au cadre réglementaire de la Direction de la Jeunesse et des Sports. De par leur fréquentation constante, ce personnel formé intervient pendant les périodes de vacances scolaires.Cela permet de répondre à la demande des familles. Les jeunes Saint-Paulois profitent ainsi de vacances de qualité.