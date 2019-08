Des agriculteurs se structurent pour développer une filière chanvre peï

Le 10/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 318

L’association Chanvre de La Réunion (ACR) veut engager la transition agricole et écologique sur notre île, par la création d’une filière chanvre peï. Sur le modèle du financement participatif, une collecte est en ligne pour aider ces agriculteurs à réaliser leur projet.

En septembre 2018, suite à des premiers contacts avec l'interprofession du chanvre, la coopérative de semences Hemp it et, Terres Inovia (Institut Technique du Chanvre, membre de l’Acta), des agriculteurs réunionnais s’intéressent au chanvre et souhaitent développer une filière de production sur le territoire, à l’exemple de ce qui existe déjà dans d'autres régions de France et prenant en compte le plan national de la filière proposé par Interchanvre.Ils créent alors l’Association Chanvre de La Réunion (A.C.R). Dans la continuité de l’étude REELLE (Réenraciner l’économie locale), l’association souhaite aller vers une économie relocalisée et vertueuse, le développement d’un entreprenariat de territoire, basé sur un nouveau modèle agricole. C'est la traduction en acte de la permaculture humaine pour une agriculture pérenne. Le design thinking est utilisé comme outil afin d'accélérer la démarche, et, très vite, autour du noyau des agriculteurs, se rassemble chimistes, développeurs économiques, transformateurs, etc.En novembre 2018, l'ACR et L’ARMEFLHOR (Institut Technique Végétal Tropical, membre de l’Acta) avec l’appui de Terres Inovia ont initié une étude de faisabilité concernant la création d’une filière chanvre sur l’Ile de La Réunion. Cette étude a été présentée aux collectivités régionale et départementale ainsi qu'aux services de l'Etat. Cette analyse conduira à la mise en œuvre en septembre 2019, dans 6 conditions pédoclimatiques réunionnaises, d’une expérimentation agronomique de variétés de chanvre autorisées en France et fournies par la coopérative Hemp It chez des agriculteurs de l'association. L'un des problèmes majeurs à introduire une filière chanvre à la Réunion, sera en effet de trouver les variétés adaptées à la photopériode.Outre cette évaluation agronomique, l’analyse s’est également portée sur les voies de valorisation possibles : fibre, graine et thérapeutique, et, sur ce dernier point en particulier les synergies possibles avec la structuration et le développement de la filière des plantes aromatiques, à parfum et médicinales (PAPAM), et les dispositifs en cours de déploiement dans l'île dont Territoire d'Industrie dans une mise en perspective avec les travaux de l'ANSM sur le cannabis thérapeutique. Sur ce dernier point, une réflexion autour d'une régie thérapeutique des plantes médicinales a notamment été posée. Un projet de recherche sur la caractérisation des variétés locales est en cours de finalisation.La collecte servira au paiement et à l'acheminement de la commande des variétés de chanvre autorisées telles que précisées dans le cadre du protocole technique Armeflhor/Terres Inovia/Hemp It avec deux dates de plantation, six zones (Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Philippe, Saint-Leu, Saint-Paul), et six variétés (earlina 8fc, fedora 17, futura 75, futura 83, kompolti, carmagnola). Elle permettra aussi de réaliser le suivi de l'expérimentation :· Analyses de sols· Choix des parcelles· Aide à la mise en place de l’essai· Fourniture des lots de semences· Apport de la fertilisation· Analyse des résultatsLe financement servira également à la collecte et à la fourniture des graines de variétés locales de cannabis sativa L. (mangue carotte, mauve poivrée, K1, fil rouge, fil blanc, taille poule) afin de permettre l'évaluation agronomique de ces graines, les caractériser et les collectionner ce qui sera une première mondiale, permettant in fine de poser les bases d'une filière franco-française de production et de transformation de cannabis thérapeutique.Accédez ici à la collecte : https://www.miimosa.com/fr/projects/projet-filiere-chanvre-reunion/