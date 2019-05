Des arbres pour combattre la chaleur à Combavas

Le 31/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 63

Que pourrait-on faire pour lutter contre le réchauffement climatique et la chaleur dans notre école ? Ce sont les enfants de l’école élémentaire de Combavas à Bois-de-Nèfles qui se sont posé cette question.Après un travail avec les enseignants, ils ont décidé de planter des arbres dans la cour de l’école. 21 au total offerts par la municipalité. Des arbres à miel, du bois d’Arnette, du Benjoin, des Grenadiers…« En grandissant, ces arbres vont ramener de l’ombre dans la cour mais vont permettre aussi de rabaisser la température dans les salles de classe », assure Yasmine Françoise, la directrice de l’école du Bois-de-Nèfles.En présence du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et aidés par les agents du service biodiversité, les élèves ont procédé ce vendredi 31 mai 2019 à la mise en terre des différents plants qu’ils prendront, à coup sûr, soin d’arroser et de protéger.