Des arcs-en-ciel blancs aperçus le long de la route du volcan

Le 05/05/2019 | Par N.P | Lu 1350

Le photographe Loïc Abadie a eu la chance de pouvoir capturer pour 'Energies tropicales' des '"fogbow". Il a aperçu ces arcs-en-ciel blancs sur la route du volcan il y a quelques jours.



Il est vrai que ces arcs-en-ciel blancs se rencontrent assez souvent au volcan ou sur les remparts au dessus des cirques, mais celui-ci était particulièrement marqué. Et mieux encore, si on observe bien... on peut en voir trois pour le prix d'un!



Sur sa page 'Energies tropicales' donne des conseils pour voir ce phénomène. "Le mieux est d'aller en fin d'après-midi dans un endroit situé à la limite supérieure de l'inversion et de la mer de nuages (ce qui demande des conditions météo qui vont bien mais cela peut se prévoir et elles sont souvent présentes en hiver ici quand l'alizé est suffisamment sec en altitude)".