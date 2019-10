Des ateliers créatifs et une visite guidée à Saint-Paul

Le 18/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 87

En panne d’idées de sortie ce week-end ? Venez participer à la visite guidée de l’usine de Vue Belle ce samedi 19 octobre 2019 à 13h30. Un guide-conférencier vous fera découvrir l’établissement situé à 470 mètres d’altitude. L’occasion de s’informer sur son histoire de 1824 à 1970.



Attention : entrée gratuite mais il faut s’inscrire au 02 62 34 49 20 ou à cette adresse dédiée (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr). Des ateliers créatifs se dérouleront aussi ce samedi 19 octobre de 14 à 16 heures à la Maison Serveaux autour du thème “La Savane : le rêve de sa nature entre vos mains”.



Ces rendez-vous auront également lieu le mercredi 23 et le samedi 26 octobre, de 14 à 16 heures. Cette action reste ouverte à toute la famille. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes au maximum pourront s’y inscrire. Toujours au 02 62 34 49 20 ou à patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



L’artiste Coralie Gagneret animera ces ateliers alliant philosophie écologique et art. Les participants devront créer un capteur de rêve à partir d’éléments naturels trouvés dans la savane.



Une œuvre collective sera ainsi réalisée puis exposée à la Maison Serveaux. Ces ateliers se tiennent dans le cadre de l’exposition Savanes : Nout’ liberté sous le vent visible à la Maison Serveaux jusqu’à juillet 2020.



Gratuite et ouverte à tous, elle reste visible du mardi au vendredi, de 8 heures à 17h30. Et le samedi de 10 heures à 17h30. Une nocturne s’y tient chaque premier jeudi de chaque mois. On vous en dira plus sur la prochaine organisée en novembre. Il faut obligatoirement réserver pour les visites de groupe.