Des ateliers du Bien Vieillir à Mafate

Le 22/05/2019 | Par N.P | Lu 55

Le 18 mai dernier s’est tenu à Mafate (Aurère), le lancement du programme de prévention de la perte d’autonomie "ATOUT AGE". L’objectif est d’accompagner les séniors mafatais dans l’avancée en âge, en leur proposant notamment des ateliers de prévention visant à conserver et entretenir leur mémoire au quotidien. Le communiqué :

Cet évènement était à l’initiative du GIE Vieillissement Actif (CGSS + SSI) en partenariat avec le CCAS de la Possession, et l’association Cœur de femmes. En effet, la préservation de l’autonomie des séniors, en particulier ceux habitant des territoires isolés comme MAFATE est un enjeu majeur pour les caisses de retraite et le CCAS.



Le programme « Atout Age » a pour objectif d’accompagner les séniors dans l’avancée en âge, et se compose d’ateliers de prévention sur les thèmes de la Mobilité, de la Nutrition, de l’Habitat et de la Mémoire. Il est financé par les caisses de retraite à travers le GIE Vieillissement Actif.



Samedi dernier, les séniors Mafatais ont ainsi pu se renseigner sur l’atelier Mémoire, participer à des entretiens individuels avec un ergothérapeute afin de faire un bilan de leur capacités cognitives, et s’inscrire à l’atelier Mémoire qui débutera le samedi 25 mai 2019 à Aurère.



En suivant ce module de 10 séances, les séniors comprendront le fonctionnement de leur mémoire, apprendront des méthodes et stratégies pour l’améliorer et pourront ainsi entretenir leur mémoire au quotidien.



Nos gramounes se verront discerner par la suite un dîplome spécifique, remis par un représentant des caisses de retraite.