Des ateliers socio-esthétique et art thérapie proposés

Le 10/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 63

La ville de Saint-Paul communique le calendrier de ces ateliers destinés aux seniors et organisés dans plusieurs quartiers de la commune. Des opérations proposées dans le cadre de son Plan d’activités occupationnel Santé (PAO).



Attention, les horaires peuvent subir des modifications. Si vous souhaiter y participer, il faut s’inscrire auprès de la coordonatrice de la Maison de Prévention, de Santé et du bien-être de la Saline au 02 62 45 81 51.



Découvrez ci-dessous les dates retenues pour la socio-esthétique et pour l’art thérapie.