Des ateliers socio-esthétiques programmés dans les quartiers de Saint-Paul

14/11/2019 de 9h à 11h

21/11/2019 de 9h à 11h

28/11/2019 de 9h à 11h

5/12/2019 de 9h à 11h

28/11/2019 de 14h à 16h

5/12/2019 de 14h à 16h

12/12/2019

19/12/2019 de 14h à 16h

31/10/2019 de 14h à 16h

7/11/2019 de 14h à 16h

14/11/2019 de 14h à 16h

21/11/2019 de 14h à 16h

28/11/2019 de 14h à 16h

5/12/2019 de 14h à 16h

Dans le cadre de son PAO santé, la ville de Saint-Paul propose plusieurs ateliers socio-esthétiques dans différents quartiers de Saint-Paul. Après Corbeil et Eucalyptus en septembre et en octobre, c’est au tour de Ravine Daniel, de Barrage, de Fleurimont et de Plateau Caillou “Les Orangers” d’accueillir ces ateliers animés par Frédérique Grondin.Important : Les jours et les horaires sont susceptibles d’être modifiés.Pour participer à un atelier, il est indispensable de vous inscrire auprès de la coordonnatrice de la “Maison de Prévention, de la santé et du bien-être” au 0262 45 81 51.