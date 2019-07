Des ateliers sur le compostage pendant les vacances : inscrivez-vous vite !

Le 02/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 63

samedi 13 juillet

mercredi 17 juillet

samedi 27 juillet

mercredi 31 juillet

samedi 10 août

mercredi 14 août

gants,

sécateur (si vous avez) et cisailles de jardin,

chapeau,

vêtements de jardinage,

bouteille d’eau et de quoi goûter,

de quoi prendre des notes (si vous le souhaitez),

des déchets organiques de la maison (y compris la viande)

Formation au compostage et découverte des différents moyens de valoriser ses déchets organiques !Comment faire son compost sans odeurs et sans nuisibles ? Qu’est-ce que je peux mettre dans mon composteur ? Il paraît que je ne peux pas y mettre d’agrumes !? On me dit que le composteur attire les vers blancs, c’est vrai ? Comment utiliser le compost obtenu ?Pour devenir incollable sur le sujet, balayer quelques idées reçues et apprendre à transformer vos déchets en ressources, le TCO vous propose une courte formation sur une demi-journée dans un esprit convivial et au cœur d’un jardin à La Possession.Ce sera aussi l’occasion de découvrir les autres pratiques pour valoriser vous-mêmes vos déchets ( les poules , le lombri-compostage . , le jardi-composteur ou encore le bokashi).Vous pourrez ensuite contribuer avec d’autres à réduire les déchets que nous envoyons à l’enfouissement.Combien de temps ? La formation dure une demi-journée de 8h30 à 12h.Où ? La Possession dans le jardin éducatif de l’association An Grèn Koulèr Combien de personnes ? La formation se fait par groupe de 12 personnes max. Les premiers inscrits seront prioritaires.Quand ? Vous avez plusieurs créneaux (mercredi et samedi) au choix, à voir ci-dessous :Vous devrez ramener :Si vous êtes spécifiquement intéressés par le lombri-compostage . ou le compostage collectif en pied d’immeuble , adressez un mail à jacques.potier@tco.re en précisant le sujet qui vous intéresse.Dès lors que nous aurons un petit groupe de personnes intéressées, nous organiserons une session spécifique.