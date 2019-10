Des averses dans l'intérieur et sur les pentes cet après midi, plus humide samedi sur la moitié Est

Le 04/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 543

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 04 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 04 06h50photo satellite de 06h15: ce matin le temps humide intéresse Maurice. La Réunion se situe encore dans une zone assez sèche à l'avant avec des averses dans l'intérieur et sur les pentes cet après midi.Finalementl'humidité intéresse toujours Maurice et laisse encore la Réunion à l'écart.Le soleil est généreux sur notre île. Quelques petites bandes tutoient le littoral Est vers Saint Philippe/ Sainte Rose en remontant jusqu'à Saint André.Les développements convectifs se font sur les pentes en cours de matinée.Les températures maximales sous abri sont agréables allant de 18° au Maïdo à 30° à Saint Gilles.L'alizé se maintient autour de 50km/h en rafales sur les littoraux Nord le Sud .L'après midi le vent est souvent faible sauf sur le Sud où il reste constant.la couverture nuageuse péi étend son territoire à tout l'intérieur et déborde des pentes vers la majorité du littoral à l'exception du Sud-Ouest et du Nord-Est où le soleil résiste plutôt avantageusement.Des averses se déclenchent notamment sur les pentes du Nord-Ouest, vers les Plaines, le volcan ou encore les régions de Colimaçons et de Trois Bassins.La mer reste agitée sur les côtes exposées au vent.Les filets de protection autorisant la baignade sont en place ce matin aux Roches Noires et à Boucan.Une houle de Sud-Ouest touche les côtes Sud et Sud-Ouest en fin de journée.Température du lagon: entre 24 et 25°.05h56 le 05.18h17 le 04.1019.0 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusLe littoral entre Saint Philippe et Saint André, la région du volcan, la Plaine des Palmistes, Salazie sont exposés à des entrées maritimes qui provoquent des averses qui peuvent déborder vers les régions de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.Les températures sont douces égales ou supérieures à 20° sur le littoral et supérieures à 5° dans les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le Volcan.entrées maritimes pluvieuses sur la moitié Est.Temps plus clément sur l'OuestAverses dans l'intérieur et sur les pentes.Maximales comprises entre 27 et 30° sur le littoral. 17/18° au volcan et un peu plus de 20° dans les cirques.Mer peu agitée dans l'ensemble.Un peu moins humide le matin dans l'Est mais on note encore des averses localisées.Temps clément sur les plages le matin.L'après midi couverture nuageuse modérée avec des averses isolées dans l'intérieur et sur les pentes.