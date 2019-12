🌡️ Températures prévues

Des averses parfois soutenues sur l'Est le Nord surtout la nuit, zone sous surveillance au Nord des Mascareignes

Le 26/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 754

Prévisions pour la nuit du 26 au 27 Décembre



Toute la moitié Est de l'île reste exposée à des averses assez fréquentes modérées et parfois soutenues prenant localement un caractère orageux.



➡️ Le ciel nocturne sans être clair se dégage sur l'Ouest et le Sud. Mais des paquets pluvieux se succèdent sur toute la moitié Est. Les précipitations sont plus importantes de Sainte Rose à Saint Denis et sur les hauts à mi-pentes. Elles peuvent localement prendre un caractère orageux et provoquer le débordement des ravines.

Les régions de Salazie, des plaines et du volcan sont exposées.



Des débordements temporaires sont probables sur Mafate et le Maïdo et éventuellement sur Cilaos et Saint Pierre.



🎏 L'alizé ne s'endort pas et reste soutenu à coups de rafales sur le littoral Nord et Sud ainsi que sur la région du volcan, des plaines et sur les hauteurs du Nord.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la région comprise entre le Port et Saint Leu en passant par les plages de l'Ouest.



🌡️ Les températures minimales restent douces et supérieures à 10° au volcan et au Maïdo.





Prévisions pour le vendredi 27 Décembre



Humide le matin sur l'Est et le Nord puis retour du soleil. Risque de précipitations modérées à soutenues en soirée et la nuit de vendredi à samedi sur l'Est et le Nord.



➡️ En début de matinée les averses jouent les prolongations sur le Nord et l'Est. Elles sont localement modérées dans les hauts et sur la région de Sainte Rose/Sainte Marie.



En cours de matinée les averses deviennent moins fréquentes. Cependant le ciel des hauts, des plaines et du volcan reste encombré et parfois pluvieux.

Les éclaircies se multiplient sur le littoral Nord alors qu'elles sont majoritaires sur l'Ouest et le Sud.



➡️ L'après-midi les averses isolées sont plus probables vers le volcan et sur les pentes de l'Ouest.

Le littoral conserve de larges éclaircies sauf vers Sainte Rose.



🎏 L'alizé tempère la sensation de chaleur sur les côtes Nord et Sud. Les rafales flashent à 60/70 km/h vers Gillot et sont même proches de 75/80km/h à Pierrefonds. Des rafales sont toujours observées au volcan, dans les plaines, à Cilaos et au Maïdo.



🌊 La mer est agitée par le vent et la houle d'alizé de secteur Est et est même forte sur les rivages du Sud sauvage.

En revanche elle est praticable sur les côtes Ouest et Nord-Ouest.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de Décembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h38 le 27 -- Coucher du soleil : 18h59 le 27



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.5 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 28 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 29 Salazie 28

Météosat à 16h45.





Analyse de la situation de surface cet après-midi