Des averses persistent localement sur le Sud-Est, rafales sur les plages, temps plus sec jeudi et vendredi

REUNION

PREVISIONS POUR LE MERCREDI 18 :



le matin: le front atténué s'évacue progressivement. Météo France a relevé des cumuls intéressants sur le Sud Sauvage avec un peu moins de 100mm à Grand Coude depuis hier soir.



De nombreux nuages restent accrochés aux reliefs du Sud Sauvage, aux flancs du volcan et tutoient les côtes Sud, Est et même Sud-Ouest.

Des averses sont observées localement.



Le ciel est souvent bouché au volcan ce matin.



Sur l'Ouest et le Nord le ciel n'est pas entièrement dégagé mais le soleil va quand même dominer en cours de matinée.



Assez bonne visibilité au Maïdo au moins en première partie de matinée.



Le vent souffle en rafales assez fortes sur l'Ouest et le Sud-Ouest ainsi que dans la région de Sainte Rose où il atteint 70km/h.

Les rafales se modèrent sur le Sud et le Nord.





l'après midi: la couverture nuageuse péi a pris possession de l'intérieur et des pentes mais son épaisseur reste assez modeste ce qui laisse une bonne chance aux sommets de demeurer au soleil.



Des averses persistent par places sur le quart Sud-Est alors que quelques autres se déclenchent localement dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.



Les rafales persistent sur l'Ouest et le Sud-Ouest et restent plus marquées l'après midi entre Sainte Rose et Saint Benoît.



La mer reste agitée à localement forte sur les côtes Ouest , Sud et Est.



Les températures sont en baisse et un peu justes sur le Sud et le Sud-Est où l'humidité ambiante renforce la sensation de fraîcheur relative.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU MERCREDI 18 AU JEUDI 19:



La masse d'air s'assèche. Des nuages longent les côtes Sud-Est et peuvent mouiller par places.



Mais le ciel est peu nuageux sur une large portion de l'île.



La nuit est assez fraîche dans les hauts.



TENDANCES POUR LE JEUDI 19 ET LE VENDREDI 20 :



jeudi: la masse d'air s'assèche. La matinée est ensoleillée malgré des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.



Souvent nuageux l'après midi notamment sur la moitié Nord avec de rares averses.



Sommets au dessus des nuages.



Vent de Sud modéré sur l'Ouest et l'Est.



Petite houle de Sud observée sur les côtes Sud.



Températures proches de la normale.



Vendredi: sec et ensoleillé le matin. Couverture nuageuse péi plutôt modeste l'après midi.



Alizé de Sud-Est modéré à assez fort principalement sur le Sud-Ouest et le Nord-Est.



Les températures maximales sont en hausse et peuvent approcher 30° localement dans l'Ouest.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 18 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 18 07h15Photo satellite: 06h30: les nuages sont en majorité entre La Réunion et Maurice et se dirigent vers l'ile soeur. Mais des averses intéressent encore localement la moitié Sud.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 14/15° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 16/17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 19° Celsius