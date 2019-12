Des averses s'invitent pendant la nuit du réveillon sur l'Est et le Nord

Prévisions pour le mardi 24 Décembre Quelques averses dans les hauts de l'Ouest l'après-midi. Le réveillon est fêté au sec avant l'arrivée probable d'averses sur l'Est et le Nord en cours de nuit du 24 au 25.



➡️ En début de matinée la Réunion se fait une belle place au soleil même si le bleu cohabite avec le blanc sur l'Est et le Nord. On observe d'ailleurs quelques ondées sur le Nord-Est ce début de matinée après les averses de la fin de nuit sur l'Est.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi s'installe sur les pentes et gagne un peu en densité sur celles de l'Ouest.



➡️ L'après-midi le gris est plus prononcé vers la Petite France, les hauts de l'Ouest ou Colimaçons et peut produire quelques averses. Les hauts du Sud sauvage essuient aussi quelques précipitations.

Les éclaircies dominent sur le littoral.



🎏 L'alizé garde une certaine allure et propose des rafales de 60km/h vers Gillot. Sur le Sud elles peuvent même flasher à 70km/h vers Pierrefonds. Le volcan et le Maïdo observent également quelques rafales supérieures à 50km/h.



🌊 La mer est agitée au vent et même localement forte près de Saint Philippe.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de Décembre.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Décembre.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h37 le 25 -- Coucher du soleil : 18h58 le 24



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 31 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 33 Saint Pierre 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 21 Maïdo 21 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 28 Salazie 27

Cumuls de pluie relevés à 7h dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface





Tendances pour le mercredi 25 Décembre

Quelques averses sur l'Est et le Nord en début de matinée. Des averses l'après midi dans les hauts de l'Ouest qui peuvent toucher localement le littoral.



➡️ En début de matinée le soleil domine sur l'Ouest et le Sud. Après des averses passagères le ciel du Nord et de l'Est fait une belle place au bleu.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi s'installe sur les pentes et gagne un peu en densité sur celles de l'Ouest.



➡️ L'après-midi le gris est plus prononcé vers la Petite France, les hauts de l'Ouest ou Colimaçons et peut produire quelques averses

qui peuvent s'aventurer localement sur le littoral entre Saint Leu et le Port/La Possession.



Les éclaircies dominent largement sur les zones littorales Nord et Sud.



🎏 L'alizé ne fléchit pas et propose des rafales de 60km/h sur les côtes Nord et Sud .

Le volcan et le Maïdo sont eux aussi bien aérés.



🌊 La mer est agitée au vent et même localement forte près de Saint Philippe. Une houle d'alizé de 2m reste observée sur les côtes Est alors qu'une petite houle de Nord-Est déferle sur le Port-Est précise Météo France.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de Décembre.