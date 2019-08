Des averses sur le Nord et le Nord-Est cet après midi, assez frais dans les hauts la nuit prochaine

REUNION

Bonjour toutes et tous!

1:

cet après midi

des paquets nuageux restent concentrés sur le Sud entre Saint Leu et Saint Jospeh.

Quelques averses sont observées notamment sur les hauteurs du Sud Sauvage.



2: ciel très nuageux des hauts de Sainte Rose en passant par Saint Benoît jusqu'à Saint Denis avec des averses sur les pentes qui débordent localement sur le littoral.



3: des éclaircies sont observées au sommet du volcan et temporairement sur les plaines.

Le soleil résiste bien sur l'Ouest et le Nord-Ouest. Temps clément au Maïdo.



4: le vent de Sud souffle en rafales atteignant 50/60km/h sur les plages de l'Ouest et remonte jusque vers la Possession.

Rafales également vers Sainte Rose et le volcan.