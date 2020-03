Des avocats appellent à les soutenir dans leur recours contre le Conseil d’État

Cher tous,

Je suis Avocat, je ne suis pas Médecin.

Je pretend maîtriser le droit et j'ai l'honneur d'avoir combattu pour les libertés individuelles depuis plus de 23 ans.

Pour ceux qui me connaissent j'ai été le conseil du Professeur Jean-Claude Chermann pendant plus de 12 ans jusqu'à sa retraite.

J'ai connu a cette époque les travaux du Professeur RAOULT dont la pertinence scientifique est incontestable.

Je suis sidéré par l'approximation dont les autorités font preuve dans la gestion de la crise et leur évidente incapacité à gérer cette situation et des querelles intestines au monde de la recherche, nos dirigeants me semblent à juste titre pétrifiés par la peur alors qu'ils sont aux commandes.

Le Gouvernement nous prive sciemment sur le territoire de la République d'une possibilité d'éviter les effets dévastateurs sur l'organisme du Virus Covid19 en interdisant la vente en pharmacie du Plaquenil.

Ce médicament de synthèse à faible coût et dont la fabrication peut suivre à grande échelle est désormais réservé à l'usage sous stricte surveillance médicale à l'Hopital et ce selon le décret paru au Journal Officiel.

Ainsi a l'aune de ce décret scelerat en réservant le Plaquenil à une utilisation en Hôpital et manifestement en phase terminale des malades le remède est ainsi privé de toute chance d'être efficace sur des organismes ou le Virus est trop prégnant et a déjà détruit toute possibilité de guérison.

Le gouvernement nous prive ainsi sans raison juriquement valable -à l'aune de prétendus effets secondaires -de la possibilité de nous faire prescrire ce traitement avant que nous ne soyons irrémédiablement contaminés donc contaminants ou fraîchement contaminés lors des premiers symptômes réservant cela en phase terminale aux cas les plus graves.

Ainsi on nous prive sans raison légitime d'une possibilité de soin thérapeutique alors que les travaux du Professeur RAOULT corrélés à l'expérience in vivo sur le territoire japonais prouvent l'efficacité du Plaquenil avec sa corrélation en Antibiothérapie.

J'ai décidé de réagir, je suis Avocat.

Avec mon excellent Confrère Philippe Krikorian du Barreau de Marseille nous avons décidé de saisir en urgence le Conseil d'État sur le fondement du Code de la Santé publique en référé liberté puis en référé suspension pour obtenir que tout le monde puisse avoir le droit sous prescription médicale de son généraliste de se traiter préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes afin d'éviter de mourir sous respirateur le point de non-retour de l'organisme ayant été atteint.

N'ayant personne comme mandant nos cabinets étant paralysés je me suis porté volontaire pour être le premier mandat de cette initiative afin d'en assurer la régularité formelle.

Je vous propose de me rejoindre en vous constituant à mes côtés, pour nous, pour nos familles, pour ceux qu'on aime et pour tous car souvent on oublie qu'on est pas grand chose et que face à la mort nous sommes tous égaux toutes les larmes sont salées... .

Si vous estimez que vous avez le droit de pouvoir choisir et de bénéficier de l'approche thérapeutique déterminée par le Professeur RAOULT pour vous et vos proches rejoignez moi dans cette action afin qu'on puisse l'aider a divulguer sa thérapeutique aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir.

Naturellement cette initiative qui m'est personnelle avec Me Krikorian est totalement gratuite de notre part AUCUN HONORAIRE NE VOUS SERA RÉCLAMÉ.

Rejoignez moi, le recours sera déposé demain...on est dans une urgence absolue faites circuler la présente plus on sera nombreux plus on sera écouté vous le savez.

Vous trouverez en pièce jointe le mandat de désignation de mon Confrere Krikorian qui me représente à la cause, vous n'avez qu'à le compléter et me le renvoyér.

N'hésitez pas à saisir les médias à publier la présente sur les réseaux sociaux ainsi que le projet d'acte de saisine du Conseil d'Etat que je vais adresser à tous ceux qui voudraient y souscrire à mes cotés après que Me KRIKORIAN et moi même on ait validé le contenu.

Vous avez mon consentement explicite à la divulgation maximale de cette initiative car pour ma part ce qui compte es de sauver un maximum d'êtres humains en permettant grâce au Droit une lecture moins idiote de la situation sanitaire et c'est tout ce qui devrait compter...dont acte

Avec toute ma considération.

Massimo BIANCHI

Inutile de vous indiquer que la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons tous a titre personnel et professionnel induite par l'épidémie de COVID19 nous confronte tous -ainsi que nos etres chers - à un risque de mort physique et pour ceux épargnés momentanément à un risque de mort professionnelle à posteriori.