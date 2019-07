Des bonnets pour les tout-petits du CHU

Le 13/07/2019 | Par N.P | Lu 239

L'association "Les Tricopines" fraîchement conventionnée avec le CHU de La Réunion a mis en place une action concernant le don de bonnets pour les prématurés des hôpitaux. Un groupe de femmes passionnées par le tricot, la couture et le crochet réalisent des bonnets et autres housses de couveuses pour les nouveaux nés, prématurés en priorité.



Une initiative qui a permis d’offrir ce jeudi une première et livraison d’une cinquantaine de bonnets et autres accessoires (doudous, cache couveuses…) au Pôle Femme Mère Enfant du CHU sites sud dans les services pédiatriques concernés. D'autres livraisons sont prévues au CHU Félix Guyon et au GHER.



C'est suite à un reportage sur un partenariat de même type en Métropole que l’association Saint-Pauloise a mis en place cette action. Plutôt que de créer pour elles, les tricoteuses sont fières de rendre ce service à des familles. En effet pour l’instant les prématurés sont coiffés avec un voile de crêpe, le même qui est utilisé pour les plâtres.



Le fil nécessaire à la confection de ces bonnets étant onéreux, l’association a fait des demandes de subventions et a disposé des "tirelires" dans les merceries volontaires. L’association a reçu des dons, notamment de la SAS E-Phy-Science (qui fait de la recherche en neurologie) et du Rotary du Tampon. Des bénévoles ont aussi aidé et apporté leur soutien tout au long de l’avancement du projet.



Afin de poursuivre sur cette lancée, des actions de tricotage avec de nouveaux bénévoles seront organisées dans les maisons des usagers des sites nord et sud du CHU. "Sachant qu’il est estimé y avoir 10,8% de prématurés par an à La Réunion selon les chiffres issus du tableau de bord de l’ORS (2018) et que l’on est sur une moyenne de 6 678 naissances, Il y a de quoi tricoter !", note le CHU.