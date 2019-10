Des cas de dengue à Saint-Paul

Le 16/10/2019

Situation épidémiologique au 15 octobre 2019

Le nombre de cas de dengue signalés a doublé en 1 semaine, passant de 16 à 33 cas, et 14 communes sont, à présent, concernées par la circulation du virus.

Une dispersion du virus sur le territoire ainsi que les conditions météorologiques actuelles, qui se rapprochent d’un été austral, favorisent cette circulation virale.

Les communes de l’ouest et du sud sont les plus touchées : Saint Leu, Saint-Paul, Saint-Pierre, La Possession, Le Tampon, et Saint Louis.

Et de nouveaux cas ont été identifiés dans l’est :

Saint-Benoit, Saint-André et Bras-Panon.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

 Plus de 24 850 cas autochtones confirmés (soit 17 981 cas depuis le 01/01/2019)

 772 hospitalisations (dont 617 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

 2 395 passages aux urgences (dont 1 920 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

 20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue).

