Des cas de dengue à Saint-Paul

Le 06/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 98

Épidémie de dengue à La Réunion : à l’approche de l’été austral, maintenons la vigilance !

Situation épidémiologique au 5 novembre 2019

dans l’ouest : Saint-Paul et La Possession ;

dans le sud : Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph, les Avirons et Saint-Philippe ;

dans l’est : Saint-Benoît

dans le nord : Saint-Denis et Sainte- Suzanne.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

(soit 18 033 cas depuis le 01/01/2019) • 772 hospitalisations (dont 617 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

2 396 passages aux urgences (dont 1 925 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue).

Je me protège contre les moustiques

J’élimine l’eau stagnante

Je consulte un médecin en cas de symptômes

Sept cas de dengue confirmés dans l’île du 21 au 17 octobre 2019. Plusieurs villes concernées dont Saint-Paul. Voici les deux principaux constats du dernier bilan chiffré de l’épidémie.Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture de La Réunion à propos de la maladie.7 cas de dengue ont été confirmés du 21 au 27 octobre 2019. Le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines. Toutefois, la circulation de la dengue se poursuit sur l’île et concerne encore presque la moitié des communes.Cette situation laisse toujours craindre une reprise épidémique avec le retour de l’été austral et l’arrivée de la saison des pluies. Dans ce contexte, les autorités sanitaires rappellent, à l’ensemble des acteurs et de la population, l’importance de continuer sa mobilisation au quotidien pour agir contre la dengue.(données de la Cire OI, Santé Publique France)Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise depuis plusieurs semaines à une dizaine de cas par semaine.Les cas recensés se situent :Plus de 24 800 cas autochtones confirmés