Des chocolats par milliers distribués au CHU de la Réunion

Le 10/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 84

Alors que Pâques approche à grands pas, des entreprises réunionnaises (Carrefour, Nestlé Réunion, Les chocolats Mascarin et Leclerc) se sont mobilisées pour les patients et soignants du CHU de La Réunion. Plusieurs milliers de chocolats ont été distribués ce vendredi et le seront également la semaine prochaine."Les personnels des différents services, unités et directions, les enfants hospitalisés et leurs familles, les enfants séjournant en familles d’accueil thérapeutique du CHU, les enfants des hospitaliers en halte-garderie et les résidents de nos EHPAD, tout le monde a été gâté ! Nous remercions également toute l’organisation logistique de ces partenaires, ainsi que la logistique interne au CHU qui a permis d’assurer avec efficacité cette opération d’une envergure exceptionnelle", se réjouit le CHU dans un communiqué.