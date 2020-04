Des colis alimentaires pour 115 familles de Mafate

Le 03/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 74

Du riz, de l’huile, des boites de conserves… des colis de produits de première nécessité ont été distribués ce vendredi aux habitants des îlets des Lataniers, des Orangers, de Roche Plate et de Marla dans le cirque de Mafate.Pour venir en aide à ces familles saint-pauloises doublement pénalisées par les mesures de confinement décidées par le gouvernement, la ville de Saint-Paul a décidé de leur attribuer des colis alimentaires, via son CCAS.115 familles ont ainsi pu bénéficier des produits mis à disposition de la ville par son partenaire, la Banque alimentaire des Mascareignes.Les colis ont été préparés ce jeudi par les équipes du Pole épanouissement citoyen avant d’être acheminés dans les ilets par hélicoptère. Comme certains administrés du littoral, les Mafatais ont eu droit aussi au panier fraîcheur composé de fruits et de légumes.Retrouvez plus de photos ici.