Des commerçants dionysiens réclament la réouverture du parking Océan et de la rue Guyon

Le 27/11/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 263

Ça bouge dans le dossier de la revitalisation de l’attractivité du chef-lieu. Les commerçants du centre-ville font tourner depuis quelques jours une pétition pour réclamer la réouverture du parking de l’Espace océan.Les consommateurs ont le plus grand mal à trouver une place dans le centre-ville et l’ouverture de ce terrain vague ferait office de bouffée d’oxygène. Le terrain avait cette destination il y a encore quelques années, avant que des fouilles archéologiques préventives ne témoignent, en 2018, de l’imminence des travaux. On connaît la suite : le projet vivote et a semble-t-il reçu le coup de grâce au plus haut niveau. Il y a quinze jours, Annick Girardin exposait le fait que le projet était mort "Il faut faire un vrai grand parking et l’espace océan c’est l’idéal", lance Permale Sandiren, président de l’Union des commerçants dionysiens. Le 15 juillet dernier, l’UCD a adressé un courrier au maire, mais les commerçants déplorent qu’il n’ait été suivi d’aucune réponse.Outre l’espace océan, la pétition englobe également le cas de la rue Félix Guyon. Une rue dont la configuration a changé l’année dernière et dont les usagers de la route ont visiblement toujours du mal à s’habituer."Nous demandons à ce que la mairie supprime les sens interdits de la rue Félix Guyon. La police verbalise alors que certains automobilistes ne sont tout simplement pas assez attentifs au changement de circulation. Tout ça, ça joue contre nous ! (les commerces du centre) ", fait savoir le commerçant.La publication de la pétition en ligne a au moins eu le mérite d’accélérer la prise de contact. Hier midi, les commerçants avaient rendez-vous en mairie."La mairie est restée sur son point de vue, mais promet de nous donner une réponse définitive prochainement", complète Permale Sandiren, avec l'espoir de voir le parking Océan et ses 600 places potentielles être de nouveau accessibles.