Des coupes de cheveux interdites au lycée Bel Air...de Guadeloupe

Qu’ils soient colorés, tressés, en dreadlocks, coupés très courts, pour les filles. De même pour les garçons aux cheveux qui ne doivent pas dépasser une certaine longueur…autant de coiffures interdites pour la rentrée prochaine dans le lycée Bel Air. Hors de question également d'arborer la même coupe que l'acteur Kit Harington, l'interprète de Jon Snow dans la célèbre série Game of Thrones.



La photo postée sur Twitter et les réseaux sociaux n’a pas manqué de faire réagir notamment à La Réunion d’autant que beaucoup ont cru que le cliché avait été pris dans un lycée de l’île. A Ste-Suzanne, un lycée Bel Air existe également. Mais la prudence est de mise dans le flot d'informations relayées sur les réseaux sociaux. Les faits se déroulent non pas dans notre département mais en Guadeloupe.









Dans le but de garantir la réussite des élèves et de les préparer "à s'intégrer dans le fonctionnement normal de l'entreprise", comme l'indique le règlement intérieur, le lycée technique et professionnel Bel Air de Baie-Mahaut en Guadeloupe impose des codes vestimentaires. Interrogée par la presse locale, la directrice de l'établissement privé a rappelé que la tenue vestimentaire faisait l'objet d'un article dans le règlement intérieur qui leur appartient de définir et que les photos ne faisaient que l'illustrer. Le port de l'uniforme est par ailleurs obligatoire dans ce lycée. Face à la polémique, les photos affichées dans l'établissement ont tout de même été retirées.