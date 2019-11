Des coupures d’eau dans plusieurs zones

Le 12/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 61

En raison de travaux menés par la Créole, la distribution de l’eau sera interrompue le mardi 12 novembre 2019, de 9 à 15 heures sauf incident, sur la route du Maïdo (partie haute entre la Petite-France et la Luge).Des coupures d’eau se produiront aussi le mercredi 13 novembre, de 9 à 15 heures sauf incident, dans plusieurs secteurs. Notamment dans la rue Saint-Louis en centre-ville de Saint-Paul.La rue des Seychelles, l’allée du Cumin, l’avenue de Bourbon (partie comprise entre le magasin Score et l’intersection de l’avenue de la Mer seront concernées dans la zone de l’Hermitage-les-Bains.Coupures aussi à la Saline, de 9 à 15 heures sauf incident : rue Jean-Albany RD6 (partie comprise entre les rues Longuet et du Lycée), rue Antimène, chemin Fond de Puits, chemin Michel, chemin Bien aimé, rue Moivoigna et rue Incana.La Créole remercie ses usagers de leur compréhension. En cas d’urgence, vous pouvez contacter la régie au 02 62 32 00 00 ou vous connectez sur son site internet.