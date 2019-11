Des dépistages gratuits des hépatites organisés à Saint-Paul

Le 07/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 95

Plusieurs acteurs de la Santé organisaient des dépistages anonymes et gratuits des hépatites B et C et des Infections sexuellement transmissibles (IST) ce jeudi 7 novembre 2019 à la gare routière de Saint-Paul. Une dizaine de personnes participait à ce « Dépist ouest » notamment porté par le Centre hospitalier ouest Réunion.



Les membres des associations la Kaz oté et de l’Association réunionnaise pour la prévention des risques à la sexualité (ARPS Réunion) proposaient aussi de l’information. Une opération réalisée avec le soutien de la ville saint-pauloise.



Le Bus santé Mouv’ effectuait ainsi le déplacement afin de mettre en place ces dépistages. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la labellisation de la commune saint-pauloise “ville santé” par l’OMS. Pour rappel, le Bus Santé sillonne les quartiers et prend part à plusieurs manifestations.



Le centre d’éducation et de prévention pour la Santé, situé au 21 rue Ibrahim-Balbolia à Saint-Paul, collabore également au « Dépist Ouest ». Ce centre reçoit plusieurs types de public dans ses locaux. Objectif : dépister le VIH, les hépatites ou encore les IST. Là-encore, de manière anonyme et gratuite.