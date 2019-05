Des députés souhaitent une enquête parlementaire contre le Rassemblement national pour "haute trahison"

Le 12/05/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 134

La diffusion du magazine "Envoyé Spécial", jeudi sur France 2, incite l’ancien ministre Frédéric Lefebvre à demander une enquête parlementaire sur l’influence de Steve Bannon au sein du parti de Marine Le Pen. Et contre le Rassemblement national et ses dirigeants pour "intelligence avec une puissance étrangère" et "haute trahison".

Au moins deux députés se sont associés à sa démarche, Jean-Michel Mis (LREM, Loire) et Bruno Millienne (MoDem, Yvelines). De même le sénateur Rachid Temal (PS, Oise). Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l’Orne, s’est dite ce dimanche prête à suivre le mouvement, regrettant tout de même que les règles du Parlement ne facilitaient pas la saisine.



Le reportage d’Envoyé Spécial montre la rencontre dans un hôtel chic de Londres, à l'été 2008, du député RN Louis Aliot, ancien n° 2 du Front national et surtout compagnon de Marine Le Pen, ainsi que Jérôme Rivière, chargé des questions internationales au sein de l’état-major de la présidente, avec Steve Bannon.



"Salut les gars, content de vous revoir", leur lâche l’ancien conseiller stratégique du président des États-Unis en entrant dans une pièce de réunion dont les fenêtres sont volontairement occultées par des stores gris.



"Ils le consultent, notamment sur les questions d’argent", selon la réalisatrice de l'émission présente dans la pièce, avant qu'on le lui demande de sortir quand Bannon s’enquiert des "deux millions d’euros" nécessaires pour la campagne des Européennes.



Depuis les lois dites "confiance dans la vie politique" de septembre 2017, les États étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent plus apporter leur garantie aux prêts accordés aux partis politiques ni aux candidats de ceux-ci.



Dans une autre scène, Jérôme Rivière propose à l’éminence grise de l’ultra-droite américaine d’assister aux réunions secrètes que le parti tient chaque mardi avec des hauts fonctionnaires français, "des ambassadeurs, des préfets, des gens vraiment au cœur du gouvernement qui nous soutiennent", anonymement, autour "de Marine".



"La scène, relève Frédéric Lefebvre, souligne que le RN se comporte en parti de l’étranger qui joue contre l’intérêt national, en mêlant des hauts fonctionnaires à ces actes antipatriotiques, contraire aux intérêts de la France".



Et l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy d’ajouter : "Qu’un parti se proclamant Nationaliste tente de participer à l’organisation d’une multinationale des nationalismes, avec des adversaires économiques, culturels ou géopolitiques autoproclamés de l’Europe et de la France, est un scandale, pouvant constituer selon son ampleur, une haute trahison".



Invitée ce dimanche de "BFM politique", Marine Le Pen a été interrogée sur les deux millions que Steve Bannon aurait pu donner au RN pour la campagne. "Il n’y a aucun financement américain organisé par Steve Bannon pour le Rassemblement national. Je vous signale que c’est interdit", a répondu la présidente du parti.



Le Rassemblement national a par ailleurs annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.