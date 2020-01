Des difficultés pour composer les appels d'urgence depuis les portables SFR

Le 14/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 271

Suite à des problèmes techniques rencontrés par l’opérateur, les abonnés SFR ont des difficultés pour contacter les numéros fixes et donc les services de secours et les forces de l’ordre, rapporte la préfecture ce mardi.



En cas de besoin, les abonnés SFR sont donc invités à utiliser un autre opérateur ou un téléphone fixe pour contacter les numéros d’urgence : 15 (SAMU), 17 (police et gendarmerie), 18 (pompiers), 112 (numéro européen d’urgence) ou 196 (secours en mer depuis le littoral).