Des élus de Saint-Paul ont-ils détourné des colis alimentaires de La Croix-Rouge ?

Le 11/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1699

Durant les 3 premières semaines du confinement, La Croix-Rouge de Saint-Paul a enregistré un taux anormalement élevé de demande de colis alimentaires. Ces paquets étaient récupérés par des "référents de quartier" de la commune. Une enquête est ouverte.



La Croix-Rouge a alerté les services de l’État sur le risque d’épuisement des stocks d’urgence. La raison est simple: la Croix-Rouge de Saint-Paul a multiplié par 3 ou 4 sa distribution de colis alimentaires durant les premières semaines de confinement. Des colis récupérés par des référents de quartier de la commune, révèlent nos confrères du JIR dans leurs éditions du jour.



Dès le début du confinement, l’antenne saint-pauloise de l’association réalisait quotidiennement l’équivalent d’une semaine de distribution normale. La Croix-Rouge étant la seule association de la ville n’ayant pas fermé durant le confinement, le CCAS de Saint-Paul débordé, s’est donc tournée vers elle. Des élus ont donc chargé ces fameux référents de récupérer ces colis pour les distribuer aux familles. Entre 10 et 15 à chaque fois, le record étant de 18 d’un coup.



La devise de La Croix-Rouge étant "l’accueil inconditionnel", les bénévoles débordés n’ont pas pu se permettre de contrôler ces commandes. Du côté de la mairie, on assure que ces distributions n’étaient effectuées que pour aider les familles dans le besoin et rejette les accusations de clientélisme.



Ce serait le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier, qui aurait recadré les choses. Un signalement a donc été envoyé au procureur de la République qui a ouvert d’urgence une enquête sur le fonctionnement du CCAS de Saint-Paul.