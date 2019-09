Des facteurs du Port agressés par des trafiquants de drogue

​La scène n’est pas si inédite que cela. Les agents de la Poste travaillant sur la commune du Port subissent bien malgré eux le manège de l’importation de drogue via les colis postaux.

Jeudi dernier à la plateforme de distribution du Port, située près du rond point des Danseuses, un facteur s’est fait agresser par trois individus.



L’agent a été agressé durant sa pause de midi. Les invités surprise étaient venus demander des comptes suite au blocage de leur colis. Présent à ce moment-là, cet agent a donc été pris à partie au hasard. Selon nos informations, la nature du colis est en effet illicite et le phénomène, lorsque l’on interroge des représentants syndicaux, est connu du personnel et des autorités depuis quelques mois sur le secteur ouest.



"Les colis contenant de la cocaïne et du cannabis sont évidemment bloqués lorsqu’ils sont détectés mais ce n’est absolument pas du ressort des facteurs. Les trafiquants pensent que le blocage vient de chez nous", confirment des représentants syndicaux.



L’agent pris à partie jeudi dernier a bénéficié de jours d’ITT. La direction de la Poste nous confirme l’incident sans toutefois évoquer la nature des colis qui font l’objet d’un tel courroux vis-à-vis des agents du Port.



"Un collaborateur de la plateforme de préparation et de distribution du Port a été agressé lors de sa coupure méridienne. La Poste de La Réunion réaffirme sa position de protection et d’accompagnement de ses collaborateurs. Ainsi, dès jeudi après-midi, le directeur de la plateforme a mis en place son dispositif d’accompagnement post-agression. Un soutien juridique a été mis en place. Une plainte a été déposée", soutient la direction régionale de La Poste.



Ce type d'agression n’est pas inédit. Au mois de mai, un autre agent avait été la cible de clients là aussi déterminés à réceptionner leur colis illicite. "Ce sont à chaque fois des gens bien connus au Port dans ce genre de trafic", affirment les représentants syndicaux.