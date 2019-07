Des filiales réunionnaises du groupe Hayot condamnées par le tribunal de commerce de Paris

Le 26/07/2019 | Par N.P | Lu 1298

Quatre filiales réunionnaises du groupe Hayot ont été condamnées en mai dernier par le tribunal de commerce de Paris, rapporte le Quotidien.



Une vingtaine de fournisseurs ont porté devant la justice les pratiques illégales de la centrale d’achat Profima Réunion et de trois exploitants des hypermarchés Carrefour.



Ces derniers sont accusés d’avoir bénéficié et demandé des avantages, des lots gratuits pour un montant de plus de 25 000 euros, sans contrepartie, explique le journal.



Ils ont été condamnés à rembourser les sommes perçues et à une amende à payer solidairement de 75 000 euros.